Спустя год рассекречено имя младшей дочери Софи Тернер

На фоне громких и печальных новостей о разводе Софи Тернер и Джо Джонаса после четырех лет брака поклонники и позабыли, что эта некогда милейшая парочка стала дважды родителями год назад — прошлым летом у них родилась дочь, имя которой звездные мама с папой не раскрывали на протяжении всего этого времени.

© Super.ru

И уж то ли по иронии судьбы, то ли по запланированному сценарию, но имя младшей дочери было рассекречено накануне, в разгар скандального расставания супругов.

Малышку Джо и Софи назвали Дельфиной, передает Page Six. Это стало известно из документов об опеке, оказавшихся в распоряжении издания.