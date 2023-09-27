Спустя год рассекречено имя младшей дочери Софи Тернер

На фоне громких и печальных новостей о разводе Софи Тернер и Джо Джонаса после четырех лет брака поклонники и позабыли, что эта некогда милейшая парочка стала дважды родителями год назад — прошлым летом у них родилась дочь, имя которой звездные мама с папой не раскрывали на протяжении всего этого времени.
И уж то ли по иронии судьбы, то ли по запланированному сценарию, но имя младшей дочери было рассекречено накануне, в разгар скандального расставания супругов.
Малышку Джо и Софи назвали Дельфиной, передает Page Six. Это стало известно из документов об опеке, оказавшихся в распоряжении издания.
Напомним, что слух о разрыве Джо Джонаса и Софи Тернер появился в начале сентября. Позднее знаменитости сами подтвердили расставание. Как выяснилось позже, Софи узнала о разводе только из СМИ, после чего подала в суд на бывшего возлюбленного и потребовала вернуть «незаконно удерживаемых» детей — дочерей Уиллу и Дельфину.