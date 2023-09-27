Бывший Саши Бортич уже встречается с двадцатилетней блогершей

Несколько лет назад Саша Бортич с горящими глазами рассказывала о любви с Евгением Савельевым. Казалось, что у них настоящая любовь, которая продлиться до конца жизни.

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«Мне приятно, когда мне открывают дверь, ухаживают за мной, мне нравится чувствовать себя девочкой, слабой», — с улыбкой рассказывала актриса.

Однако идеальные отношения закончились расставанием. О расставании с возлюбленным актриса сообщила четыре месяца назад.

И уже за такой короткий срок Евгений нашел себе новую пассию. Ей стала двадцатилетняя Вероника Логинова. У девушки полмиллиона подписчиков, она блогер.

В социальных сетях красотка выставляет модные фотографии, показывает, как путешествует. Кстати, благодаря блогу и стало известно, что Вероника встречается с бывшим Бортич. Вместе парочка уже успела съездить на Алтай.

В микроблоге девушка выставляет теплые и откровенные фото с Евгением. В халатах они прогуливаются у водоема и улыбаются. Пока никто из них не прокомментировал отношения.