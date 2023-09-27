Энистон снялась для обложки журнала в кожаном бюстгальтере

Американская актриса Дженнифер Энистон стала героиней журнала CR Fashion Book. Кадры со съемки были опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Для обложки 54-летняя Дженнифер Энистон позировала в коротком белом пиджаке и черных брюках с заниженной талией. Образ актрисы дополнил черный кожаный бюстгальтер и мужской галстук. Звезде сделали небрежную укладку и легкий макияж с акцентом на глаза.

В недавнем интервью для Vogue Дженнифер Энистон заявила, что «сходит с ума», когда слышит комплименты о возрасте.

«Фраза, которую часто бросают в адрес великолепных женщин: «Вы отлично выглядите для своего возраста». На самом деле должно быть иначе: «Вы выглядите великолепно – точка». Я этого не выношу», — призналась артистка.

Энистон призвала перестать говорить женщинам комплименты подобного рода. По словам звезды, в свои 54 года она чувствует себя лучше, чем в 20.

«Это всего лишь маркер общества. Хотя я даже не понимаю, что он значит», — отметила актриса.

Энистон считает, что постоянные занятия спортом и гармония с собой позволяют ей хорошо выглядеть. Однако накануне актриса призналась, что за последние 15 лет изматывала свое тело интенсивными тренировками, что приносило ей много новых травм.