Пользователи Сети уличили Лопес во лжи

Нестареющая Джей Ло на днях произвела фурор — в новой фотосессии для бренда Intimissimi певица повторила обложку своего дебютного альбома On the 6, которому в этом году исполнилось ни много ни мало 24 года, и доказала, что годы ей ни по чем. В Сети тут же принялись сравнивать снимки, восхищаясь 54-летней артисткой, которая, мы уверены, в погоне за вечной молодостью точно использует какие-то магические хитрости. Впрочем, поклонники готовы с этим поспорить.

Хоть таблоиды и твердят, что разницы в 24 года как и не было, а сама Джен на свежем снимке выглядит моложе, чем когда-либо, юзеры активно спорят. Они уверены, что главный секрет красоты Джей Ло — фотошоп, а ее лучшее время давно позади, и фотографии папарацци это как нельзя лучше подтверждают.

«Слишком поздно. Мы все видели ее фотографии в Хэмптонсе с морщинами вокруг глаз», «Она выглядела потрясающе еще до того, как Бен вернулся. Но с тех пор, как они снова встретились, она постарела как молоко», «Как наивно! Это фотошоп! Да, она хорошо выглядит для своего возраста, но не настолько!», «Профессиональные визажисты наготове и сколько фильтров. На сайте она всегда выглядит как на витрине», «Мало того, что она не раз ложилась под нож и перекачена филлерами, так еще и эти снимки жестко ретушируются», «Кого она обманывает?!» — написали озлобленные читатели Daily Mail. Язвительные комментарии по поводу того, что даже такой внешний вид не помогает ей удержать мужа под боком (недавно в Сеть попали фотографии Бена Аффлека в компании бывшей жены), тоже, увы, не обошли Лопес стороной.