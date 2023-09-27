Самые известные романы холостяка Милоша Биковича

Кинозвезда Милош Бикович объявил, что впервые станет отцом. Первенца актеру подарит юрист из Черногории Ивана Малич. Личная жизнь сербского красавца всегда интересовала его поклонниц.

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До недавнего времени он славился любовными похождениями и относительно недолгими союзами с избранницами.

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«Вечерняя Москва» собрала самые известные романы актера.

Александра Лусс

В 2016 году Бикович встречался с известной моделью Сашей Лусс. Познакомились они на работе во время фотосессии, где между ними промелькнула искра. Отношения казались идеальными как для окружающих, так и для избранницы красавца-актера. Пара не стеснялась публики, вместе выходила в свет и делилась совместными фото в социальных сетях. Лусс называла Биковича своим «подарком судьбы». Казалось, ничего не предвещало беды, но через год возлюбленные разошлись.

От комментариев пара воздержалась. Чуть позже Саша опубликовала фото с новым кавалером из Майами, после чего на девушку посыпалась волна осуждения от поклонников актера. Однако Бикович повел себя как истинный джентльмен и встал на защиту бывшей девушки.

Аглая Тарасова

В одиночестве актер пробыл недолго и уже в 2017 году на съемках фильма «Лед» закрутил роман с актрисой Аглаей Тарасовой. Эти отношения тоже искрили счастьем и взаимными чувствами. Актеры даже съехались и некоторое время жили вместе. Но все же спустя полтора года и этот союз распался.

Тарасова коротко пояснила, что их отношениям не давал развиваться плотный актерский график, поэтому они приняли решение разойтись, но остаться друзьями.

Барбара Татолович

Короткий роман с сербской моделью Барбарой Татолович известный мачо закрутил сразу после расставания с Тарасовой. Но как быстро отношения начались, так же быстро и закончились. Модель поделилась, что Бикович не спешил создавать семью и волновался только за свое материальное состояние. В этом союзе девушка не скрывала своих чувств и не стеснялась показываться с избранником на публике, все же сохранить отношения паре не удалось.

Арина Волошина

Не осталась равнодушной к актеру и известная чемпионка России по бальным танцам Арина Волошина. Эти отношения не афишировал ни сам Бикович, ни его избранница. При этом влюбленные не смогли сохранить счастье даже «в тишине».

Спустя три месяца отношений пара со скандалом разошлась. Профессиональная танцовщица не стала скрывать негативные эмоции после разрыва и рассказала, что в этих отношениях она «не была собой», а пыталась сохранить репутацию и образ Биковича. Больше всего Волошину возмутило, что актер просил ее создавать видимость идеальных отношений, когда в паре уже случился раскол. Однако и здесь актер проявил тактичность и сдержанность характера, отказавшись обсуждать слухи.

Не первая, но единственная

После череды неудачных попыток найти «ту самую», Бикович, наконец, встретил настоящую любовь. Ею стала юрист из Черногории Ивана Малич. Романтические отношения завязались между ними сразу после расставания артиста с Волошиной.

Поклонники прознали о новой возлюбленной актера через социальные сети, где он поделился фотографией совместного отдыха с избранницей. Пара не раз появлялась на светских мероприятиях и не скрывала свои отношения.

И пока влюбленные не сообщили о свадьбе, но порадовали поклонников другой новостью — Ивана Малич беременна.

Почему мужчины в вечном поиске

«ВМ» выяснила у психолога Андрея Зберовского, почему некоторые мужчины очень долго не могут вступить в серьезные отношения и бросают девушек одну за другой. По его мнению, есть три причины, из-за которых мужчины не пытаются проявить особую избирательность при выборе дамы сердца:

Не знает, чего хочет от жизни.

— У таких мужчин нет четкого видения своей жизни, нет планов, стремлений и целей. Проще говоря, он не имеет представления о параметрах той девушки, которая ему нужна и подбирает ее «наугад», — пояснил Зберовский.

Он подчеркнул: через разнообразие женщин, мужчина пытается понять себя и свои желания.

Работает на престиж.

— Некоторые мужчины считают, что постоянная смена женщин делает их крутыми в чужих глазах. Ведь женщины висят на них толпами, потому что они богаты, харизматичны и перспективны. Они не воспринимают женщин как личность, а видят в них лишь элемент социального статуса, — сказал психолог.

Пытается самоутвердиться.

Эксперт рассказал, что иногда мужчины не могут остановиться на одной женщине, потому что когда-то их обидел отказ избранницы.