Жена Face продает поношенные трусы

Блогерша Марьяна «Марьяна Ро» Рожкова продала две пары своих трусов за десять тысяч евро. Об этом девушка сообщила в Telegram-канале.

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Изначально Рожкова предложила подписчикам продать одну пару нижнего белья за пять тысяч евро, однако оказалось, что ни один поклонник готов отдать свыше 500 тысяч рублей по нынешнему курсу за поношенные трусы девушки.

«Ну я трусы вообще не ношу, но ради легких денег могу», — написала блогерша.

После продажи Ро пошутила, что готова к новому сотрудничеству с подписчиками.

В 2014 году, когда Марьяне Ро было 15 лет, она стала встречаться на тот момент с популярным 18-летним Иваном Рудским, известным, как Ивангай. В 2016 году пара рассталась. В 2017 году девушка познакомилась с рэп-исполнителем Face. Вскоре они поженились. С 2022 года супруги живут в Японии.

Об отношениях с Ро Face впервые подробно рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). По его словам, они познакомились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Музыкант также заметил, что на момент знакомства больше денег в их отношениях зарабатывала блогерша, но его это не смущало.