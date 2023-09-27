55-летняя звезда «Спасателей Малибу» снялась в крошечном бикини
Звезда «Спасателей Малибу» Донна Д'Эррико опубликовала откровенный снимок в купальнике. Фото она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Перед камерой 55-летняя Донна Д'Эррико позировала в крошечном синем бикини. Она распустила волосы и отказалась от макияжа.
«Выглядишь превосходно», «Само совершенство», «Вдохновляющая», «Шикарная фигура», «Можно и мне так выглядеть в 55?», «Красотка», «Выглядите восхитительно», «Всем бы так выглядеть в 55 года», — написали пользователи соцсетей.
Донна Д'Эррико регулярно выкладывает в личном блоге откровенные снимки в нижнем белье и крошечных купальниках. Периодически актриса сталкивается с негативными комментариями от пользователей сети, которые считают, что она «слишком стара» для подобных фотосессий.
«Я чувствую себя чертовски сексуальной. Мужчины делают мне комплименты, и я их принимаю. Дайте мне жить. Когда мне будет 80, я оглянусь назад и буду любоваться своим телом», — ответила критикам актриса.
Ранее Донна Д'Эррико снялась в красном кружевном белье.