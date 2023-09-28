Шепелев привел сына Фриске на премьеру фильма в Москве

В Москве в среду, 27 сентября, состоялась премьера сериала «Плакса», где главную роль сыграла дочь певца Сергея Жукова Ника. На показ пришел и телеведущий Дмитрий Шепелев, с собой он привел старшего сына от покойной певицы Жанны Фриске.

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Мальчик держался перед многочисленными светскими фотографами довольно уверенно и позировал им с удовольствием, передает издание «Стархит».

Звездный наследник стал все чаще появляться в публичном пространстве — ранее Шепелев оберегал его от внимания общественности. В прошлом году 10-летний Платон завел социальные сети, которые контролирует отец.

В августе Дмитрий Шепелев опубликовал в соцсети видео с младшим сыном Тихоном. Он катал двухлетнего мальчика на велосипеде в День отца.