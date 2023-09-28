Бузова предложила накопить денег мужчине, который позвал ее на свидание

«А ты уже купил билет на мой концерт? А какого числа? Может, ты накопишь денег, поработаешь, и мы после концерта увидимся? Просто сейчас у меня очень напряженный график. В любом случае я верю в то, что все происходит так, как должно быть. Если нам суждено встретиться, то это случится», — сказала Бузова.