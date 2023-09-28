Оксана Самойлова снялась голой в душе

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова поделилась с подписчиками откровенными кадрами. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсетях.

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35-летняя инфлюэнсерша снялась голой в душевой кабине, повернувшись к камере боком. При этом в размещенном видео видно, что знаменитость прикрыла обнаженную грудь эмодзи в виде черного квадрата.