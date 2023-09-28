Звезда «Гарри Поттера» впервые стала матерью

Британская актриса Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли в саге о Гарри Поттере», рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о том, что впервые стала матерью.
32-летняя актриса опубликовала фото новорожденного сына и сообщила поклонникам, что родила в домашней обстановке.
«Передайте привет Элио Оушену Райту Лококо, который родился дома 19 сентября. Мы все здоровы и счастливы», — написала Бонни Райт.
Звезда »Гарри Поттера» поблагодарила врачей и своего мужа Эндрю Локко.
«Мы с Эндрю очень любим наше солнышко! Огромная благодарность врачам, которые на протяжении всего процесса держали нас за руки. Роды — это мой самый дикий опыт! Спасибо Эндрю за то, что стал моей опорой во время родов. У Элио самый любящий папа!» — поделилась актриса.
Подписчики актрисы поздравили ее с рождением сына.
«Поздравляем! Добро пожаловать в этот мир, Элио», «Элио такой очаровательный! Счастья вам», «Ты будешь лучшей матерью», «Замечательный малыш», — написали пользователи в комментариях.
Бонни Райт и Эндрю Лококо поженились в марте 2022 года. Пара сыграла тайную свадьбу в кругу семьи и близких.