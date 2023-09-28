Звезда «Гарри Поттера» впервые стала матерью

«Мы с Эндрю очень любим наше солнышко! Огромная благодарность врачам, которые на протяжении всего процесса держали нас за руки. Роды — это мой самый дикий опыт! Спасибо Эндрю за то, что стал моей опорой во время родов. У Элио самый любящий папа!» — поделилась актриса.