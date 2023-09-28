Джоли рассказала, кто спас ее в тяжелый период жизни

Если дети — цветы жизни, то Анджелина Джоли — обладательница роскошного букета, который то и дело приносит ей радость, а порой, в особенно темные периоды жизни, даже спасает. Об этом актриса честно рассказала в недавнем интервью американскому Vogue. Кстати, сногсшибательный снимок селебрити стал обложкой журнала в этом месяце!

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В откровенном разговоре Энджи призналась, что вся ее жизнь перевернулась с ног на голову, когда она впервые стала мамой в 26 лет (еще бы, о ее скандальном прошлом известно всем), а само материнство словно научило ее заново жить и взаимодействовать с миром. Сейчас, делится Джоли, у нее непростой период — видимо, речь о затяжном бракоразводном процессе с Брэдом Питтом, который закончился совсем недавно — и дети оказались настоящим спасением для нее.

«Думаю, из-за последних событий в моей жизни я бы пошла мрачным путем, если бы не хотела жить ради них», — цитирует ее издание.