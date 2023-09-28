Развод неминуем: Слава Комиссаренко провел первый концерт после скандала
Зрители заметили, что у него в руках дрожал микрофон.
Комик Слава Комиссаренко не так давно женился на девушке по имени Юлия. Правда, вскоре выяснилась, что новоиспеченная супруга артиста раньше работала вебкам-моделью.
В Сети рагорелся нешуточный скандал, на который Слава отреагировал постом в соцсетях, где попыталя выразить свои эмоции.
«Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется», — написал Слава.
Вчера же комик дал свой первый концерт после скандала, съемки на котором были запрещены. Однако зрители все же поделились впечатлением от концерта.
Так, Слава начал выступление со слов:
«Не волнуйтесь, концерт будет нормальный. Тут я профессионал. Хоть в чем-то я профессионал».
Зрители отметили, что, судя по его настроению, Комиссаренко собирается разводиться — не было ни слова в поддержку его избранницы.
Комик также спрашивал у девушек из аудитории, не хочет ли кто-нибудь из них с ним встречаться. Зрители также отметили, что Слава старался держаться, но все же было видно, что он растроен: он повторял шутки, а микрофон дрожал в его руках.