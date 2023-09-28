Солистка группы «Мираж» высмеяла Милохина

«Для этого надо в первую очередь иметь свои какие-то достижения. И для начала хотя бы — мозги, чтобы всякую ерунду не нести в массы. О нем заговорили именно за счет хайпа. У меня ощущение, что Милохин равно хайп и все», — размышляет она.