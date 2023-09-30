Кристине Асмус сделали операцию

Актриса Кристина Асмус сообщила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей сделали операцию на сломанной ноге.

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По ее словам, операция была проведена на левой стопе.

"Теперь там у меня титановая пластина и пять винтов", - написала артистка.

Она указала, что операция была непростой, но прошла успешно. Также актриса призналась, что до сих пор в шоке, как она выдержала первые двое суток после хирургического вмешательства.

По словам знаменитости, ее рвало 15 часов подряд, температура была под 40°C. Это шло "плюсом к отходняку после анестезии, адовой боли в ноге, отсутствию чувствительности, уколам в живот, невозможности заснуть даже на 20 минут и прочим послеоперационным прелестям", добавила она.