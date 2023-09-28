Кайли Дженнер сменила имидж на фоне романа с Шаламе

Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер посетила показ Acne Studios, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Фотографии с показа опубликовал Daily Mail.

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26-летняя Кайли Дженнер выбрала для мероприятия обтягивающее красное платье с широким подолом, которое дополнила остроносыми туфлями на шпильке и миниатюрной сумкой в тон. Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" дебютировала на показе с новой прической - модель отрезала челку "штрихкод", которую ранее носила ее старшая сестра Ким.

Последние несколько месяцев Кайли Дженнер встречается с актером Тимоти Шаламе. Впервые о романе пары написал блог со сплетнями о звездах DeuxMoi, затем папарацци засняли модель и актера во время совместного отдыха на островах Теркс и Кайкос.

Влюбленные перестали скрывать свой роман в начале сентября, когда вместе появились на финальном матче US Open. Во время матча модель и актер не скрывали своих чувств друг к другу: они сидели в обнимку и целовались.