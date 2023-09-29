Бойфренд Ани Лорак трогательно признался ей в любви

Ани Лорак отметила свой юбилей на сцене «Крокус Сити Холла». Исаак Виджраку адресовал возлюбленной слова любви.

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В этом году Ани Лорак рассекретила свои отношения с «Мистером Испания-2002». На днях певица отметила свой юбилей — 45 лет. Она не стала устраивать праздник в кругу родных и близких, а вышла на сцену «Крокус Сити Холла» к поклонникам. На праздничном концерте появились возлюбленный Ани Лорак Исаак Виджраку и ее дочь от прошлого брака София. Бойфренд и дочь поддерживали Ани Лорак. Правда, незадолго до концерта певица пережила непростой момент — мероприятие пытались отменить общественники.

Спустя несколько дней после концерта возлюбленный Каролины адресовал ей трогательные слова. «Она борец за любовь… Она держит в руке единственное оружие, которое может открыть любое сердце сразу… Микрофон. С днем рождения моя любовь! Всю эту любовь в виде цветов может получить только тот, кто обладает невероятным талантом… Ты этого заслуживаешь», — пишет Исаак. Мужчина показал гримерку звезды, утопающую в цветах.