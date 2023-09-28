В Сети активно обсуждают внешность Селены Гомес

Певица Селена Гомес снова оказалась в центре внимания, повод тот же, что и в прошлый раз, — слишком изменившаяся внешность актрисы. Только если пару дней назад юзеры обсуждали фигуру Селены (из-за аутоиммунного заболевания у нее наблюдаются скачки веса), теперь их не устроили перемены на ее лице — поклонники уверены, селебрити злоупотребляет филлерами и прочими бьюти-процедурами.

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Поводом для недовольства стали снимки Селены из Парижа, «поймали» ее на выходе одного из местных отелей. Звезда, хотя и спешила на ужин с подругой Николой Пельтц и ее супругом Бруклином Бекхэмом, уделила время своим фанатам, чтобы сделать пару фото, пишет Daily Mail. У проворных папарацци же благодаря этому было время, чтобы сделать как можно больше кадров с Гомес — увы, не самых удачных.

Увидев фотографии, читатели издания не на шутку взбунтовались и устроили самый настоящий разнос знаменитости в комментариях. «Столько филлеров и ботокса, что она не похожа на себя», «Что бы она ни делала со своим лицом, ей нужно остановиться», «Она выглядит так, будто ей сделали неудачную подтяжку глаз и скул», «Она уже даже не похожа на себя. Слишком много операций...», «Ей следовало бы удалить с лица наполнители и "лисьи глазки"», «Столько филлеров, ботокса, уколов, еще и фотошоп!» — написали они.