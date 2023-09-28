48-летний Брэдли Купер сменил имидж

48-летний Брэдли Купер попал в объективы папарацци во время прогулки по Вест-Виллидж в Нью-Йорке. Актер был одет в белую футболку, темно-синий кардиган и классические голубые джинсы. Журналисты обратили внимание на новую прическу звезды — актер сменил длинные волосы на короткую стрижку «ежик».