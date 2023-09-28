48-летний Брэдли Купер сменил имидж
Актер Брэдли Купер появился на публике с новой прической. Фотографии опубликовал Page Six.
48-летний Брэдли Купер попал в объективы папарацци во время прогулки по Вест-Виллидж в Нью-Йорке. Актер был одет в белую футболку, темно-синий кардиган и классические голубые джинсы. Журналисты обратили внимание на новую прическу звезды — актер сменил длинные волосы на короткую стрижку «ежик».
В августе Брэдли Купер оказался в центре скандала. Актера раскритиковали за искусственный нос, с которым он снялся в роли композитора в фильме «Маэстро» — некоторые евреи решили, что это проявление антисемитских стереотипов.
«Мы не считаем, что этот образ задевает или принижает еврейское сообщество», — заявили в Американском еврейском комитете.
Правозащитная организация Антидиффамационная лига согласна с этим утверждением.
«История знает примеры, когда евреев изображали в антисемитских и пропагандистских фильмах злобными карикатурными существами с огромными крючковатыми носами. Этот байопик о легендарном композиторе Леонарде Бернстайне — другое дело», — сказали в Лиге.
Ранее еврейские организации вступились за Брэдли Купера после критики из-за носа.