Певец Филипп Киркоров стал пепельным блондином

Филипп Киркоров стал гостем гала-ужина Яны Рудковской и Димы Билана , посвященного 18-летию их совместной работы. Артист выбрал для мероприятия черный костюм, лацканы которого были расшиты серебристыми пайетками. На светском вечере певец дебютировал с новой прической - Киркоров подстригся и покрасил волосы в пепельный блонд.

В середине сентября Филипп Киркоров признался в шоу "Малахов", что неудачные пляжные фото подтолкнули его к пластической операции и заставили задуматься о своей внешности. По словам артиста, несколько лет назад в сети появились снимки, где он отдыхал на море. Певцу не понравилось, что в кадре он выглядел неэстетично и с лишним весом. Из-за фото у звезды возникли комплексы, поэтому долгое время он не мог раздеться на пляже. Однако, по мнению певца, слив снимков пошел ему на пользу.