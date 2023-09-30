Певец Филипп Киркоров стал пепельным блондином

Певец Филипп Киркоров появился на публике с новой прической. Снимками артист поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Филипп Киркоров стал гостем гала-ужина Яны Рудковской и Димы Билана, посвященного 18-летию их совместной работы. Артист выбрал для мероприятия черный костюм, лацканы которого были расшиты серебристыми пайетками. На светском вечере певец дебютировал с новой прической - Киркоров подстригся и покрасил волосы в пепельный блонд.
В середине сентября Филипп Киркоров признался в шоу "Малахов", что неудачные пляжные фото подтолкнули его к пластической операции и заставили задуматься о своей внешности. По словам артиста, несколько лет назад в сети появились снимки, где он отдыхал на море. Певцу не понравилось, что в кадре он выглядел неэстетично и с лишним весом. Из-за фото у звезды возникли комплексы, поэтому долгое время он не мог раздеться на пляже. Однако, по мнению певца, слив снимков пошел ему на пользу.
"Я благодарен этой крысе, которая сняла меня исподтишка. Я ей благодарен, на самом деле, потому что она стала одним из мотиваторов того, что нужно что-то менять", — объяснил исполнитель.
Киркоров признался, что только после пластической операции смог себе позволить раздеться и позагорать на пляже. В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата.