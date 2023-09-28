Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски назвала отталкивающую ее деталь мужской внешности. Об этом она рассказала в новом выпуске своего подкаста High Low with EmRata.

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32-летняя манекенщица заявила, что ей не нравится видеть обнаженные мужские лодыжки. Она пояснила, что даже изящные щиколотки «самых горячих мужчин», выставленные напоказ, способны испортить ей день.

При этом знаменитость указала, что данная особенность образа стала причиной разрыва ее отношений со знакомым. «У меня была встреча с парнем, и он пришел в коротких брюках и обуви, которая обнажала его лодыжки. Больше мы не виделись. Клянусь», — заверила модель.