Келли Осборн рассказала о последствиях похудения на 38 кг

Колебания веса сопровождают Келли Осборн всю жизнь. За последние 20 лет она несколько раз набирала и сбрасывала по 40 кг. А три года назад Келли даже решилась на резекцию желудка.

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Недавно девушка стала участницей подкаста Scheananigans. Келли рассказала, что после родов она быстро пришла в прежнюю форму, однако не смогла остановиться на достигнутых результатах.

Тогда я подумала, вроде, ну, я сбросила вес. Давайте посмотрим, как далеко я смогу зайти в этом. А потом зашла даже слишком далеко.