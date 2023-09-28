Лека Миронова: как сложилась жизнь музы Вячеслава Зайцева

Она была музой Вячеслава Зайцева, ее фотографии украшали обложки советских журналов, манекенщица блистала на подиумах и телеэкранах. Но в какой-то момент чуть не потеряла буквально все.

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О том, как сложилась жизнь одной из самых известных советских манекенщиц Леокадии Мироновой, читайте в материале «Рамблера».

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Леокадия Миронова вовсе не мечтала о карьере манекенщицы. Девушка хотела поступить в архитектурный институт, но помешали проблемы со здоровьем: Лека начала терять зрение. О карьере архитектора пришлось забыть.

Манекенщицей же Миронова стала совершенно случайно. Она пришла в Дом моделей на Кузнецком мосту с подругой, мечтающей попасть на подиум. А в результате оказалась на нем сама. К симпатичной девушке подошел молодой человек и предложил попробовать себя в качестве модели. Этим мужчиной оказался Вячеслав Зайцев, разглядевший в Мироновой большой потенциал и сумевший уговорить ее устроиться к нему на работу. Случайная встреча оказалась в жизни Леки Мироновой судьбоносной. А ее сотрудничество с Зайцевым, который называл ее своей музой, продлилось около пятидесяти лет.

Карьера Мироновой, несмотря на то, что ее отец был «врагом народа», а родственники по материнской линии имели дворянские корни, пошла в гору. Правда, Лека была невыездной: на показы за пределы СССР манекенщицу не отпускали. Но за границей красавицу-манекенщицу знали, восхищались ее красотой и называли «советской Одри Хепберн» за невероятное сходство с актрисой.

Все было прекрасно: участие в модных показах, обложки журналов, любовь поклонников. Но в один, далеко не прекрасный момент, все это рухнуло. Виной тому была внешность девушки, о которой мечтали многие поклонники.

Леку Миронову пригласили на фотосъемку, о деталях которой девушке не сообщили. На месте же оказалось, что в СССР для работников ЦК КПСС решили выпустить журнал в стиле западного «Playboy». Поэтому на снимках манекенщица должна была предстать обнаженной. Миронова отказалась от этого категорически и убежала из студии.

Позже Леке поступило другое предложение: войти в число эскортниц одного из членов ЦК. Миронова, которая не допускала даже мысли о подобном, с негодованием от этого предложения отказалась. Отказом довольно частым недвусмысленным намекам некоторых партийных руководителей Леке приходилось отвечать еще не раз.

В итоге манекенщицу решили проучить. Ее запугивали, стращали ее родственников, организовали за Мироновой постоянную слежку и даже чуть было не упекли Леокадию в психиатрическую клинику. Чудом Мироновой удалось избежать этой участи.

Некоторое время Лека пыталась бороться с властьдержащими, но в результате уволилась из Дома моделей, указав в заявлении, что ее просто-напросто вынудили это сделать.

За эту выходку Миронову наказали: ее запретили приглашать на показы и съемки, фотографии Леки в журналах больше не появлялись, работу найти манекенщица тоже не могла.

Лишь спустя время Мироновой удалось с большим трудом устроиться в Дом моделей в Химках, где проработала более двадцати лет.

Личная жизнь Леокадии тоже не была слишком счастливой. Однажды она была замужем, но, устав от постоянной ревности супруга, через некоторое время подала на развод. Больше замуж Миронова не выходила.

Последние годы своей жизни одна из самых знаменитых манекенщиц Советского Союза провела в пансионате для престарелых, а затем в больнице, где за ней ухаживала сиделка. Миронову никто не навещал.