Рената Литвинова стала парижанкой

«Стала бегать по утрам и в кафе покупать кофе, бутерброды, багет, булочки. Короче говоря, да, я стала парижанкой! Мне все это нравится…» — призналась постановщица.

По словам Литвиновой, будучи в Москве, она не могла себе позволить сидеть в кафе и неспеша что-то обсуждать, так как на это не было времени. В Париже режиссер может себе это позволить.