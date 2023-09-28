Звезда «Универа» восхитила фанатов фото в мини-юбке

Актриса Наталья Рудова, наиболее известная по ролям в сериалах «Татьянин день» и «Универ», вышла на публику в откровенном наряде. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Перед камерой Наталья Рудова позировала в джинсовой черной мини-юбке, серой футболке, клетчатой рубашке и солнцезащитных очках. Поклонники остались в восторге от фото и их восхитили ноги актрисы.

«Красотка», «Ухоженная и стильная», «Вот это стройные ноги», «Шикарная фигура», «Прекрасно выглядите», — написали пользователи соцсетей.

Наталья Рудова известна по роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в комедийном сериале «Универ. Новая общага». Она также снялась в проектах — «Жизнь по вызову», «В активном поиске», «Бихэппи», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Что творят мужчины! 2», «Молодежка».

Наталья Рудова ни разу не была замужем и у нее нет детей. Актрисе приписывали роман с солистом группы MBAND Артемом Пиндюрой, а также актером Микаэлом Арамяном. При этом артистка заявляла, что ей несколько раз делали предложение руки и сердца, однако она отказывалась выходить замуж.

В августе Рудова призналась, что до сих пор получает непристойные предложения от поклонников. По словам звезды, были случаи, когда мужчины спрашивали цену за ужин с ней. Артистка отметила, что посылала подобные предложения «куда подальше».