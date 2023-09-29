Что запрещают своим детям мировые звезды

Обитатели Голливуда ассоциируются с богатством и роскошным образом жизни. Из-за этого большинство думает, что у их детей самые дорогие вещи, они живут как в сказке и правила на них не распространяются.

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Вседозволенность широко распространена среди селебрити, но есть и матери, которые воспитывают своих отпрысков в спартанских условиях.

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Дженнифер Лопес и воскресные гаджеты

У Джей Ло есть близнецы Эмма и Макс от бывшего мужа Марка Энтони. В жизни подростков присутствует строгое правило: они не могут использовать планшет или играть в видеоигры в течение недели. По словам певицы, будни предназначены для того, чтобы дети делали уроки и готовились к школе. Гаджеты можно получить только в воскресенье, но обязательным условием будут полностью выполненные домашние задания.

Меган Фокс и телевидение

Когда речь заходит о просмотре телевизора, американская модель и актриса не дает своим трем сыновьям много времени. Дети находятся у экрана только во время семейного просмотра кино. "В фильмах есть начало, развитие и конец. Есть четкая история. Но когда вы просто сажаете ребенка перед телевизором, конца не видно", - говорит Меган. В то же время она против того, чтобы у ее детей был мобильный телефон.

"Никаких компьютеров, никаких мобильных телефонов. По крайней мере, до тех пор, пока они не пойдут в среднюю школу", — добавила актриса.

Мила Кунис и рождественские подарки

В то время как некоторые родители переусердствуют с рождественскими подарками, голливудская пара Мила Кунис и Эштон Катчер ничего не дарят своим детям на Рождество. Они считают, что подарки портят детей и не развивают в них ничего хорошего.

«Мы сказали нашим родителям, что, если они хотят что-то подарить внукам, но нужно выбрать только один подарок. Оставшиеся деньги пусть пожертвуют детской больнице, благотворительности, приюту или на какое-то доброе дело. Это наша новая традиция», — поделилась с журналистами Мила.

Мадонна и свидания несовершеннолетних

Можно было бы подумать, что по стилю жизни и имиджу, который присущ поп-королеве, ее воспитание будет очень доброжелательным, но все наоборот. Ее дочери Лурдес не разрешалось ни с кем встречаться до 18 лет, и это правило распространяется на других детей певицы. Кроме того, Мадонна несколько раз признавалась, что в ее семье должна быть дисциплина.

«Ночные просмотры телевизора, нездоровая пища или беспорядок недопустимы в моем доме», - сурово отчеканила дива.

Джулия Робертс и ее собственные фильмы

Хотя сама актриса постоянно находится в центре внимания, она старается держать своих детей подальше от голливудских тусовок. Обычно она не публикует их фотографии в социальных сетях, а дети не сопровождают ее на красной ковровой дорожке и других мероприятиях. В то же время Робертс не хочет, чтобы наследники проводили слишком много времени перед телевизором, а смотреть фильмы, в которых она снималась им вообще запрещено.

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