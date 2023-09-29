Алена Рапунцель рассказала про увлечение сына

Алена в последнее время все меньше ходит в клубы и проводит много времени с детьми. По словам Рапунцель, на нее положительно влияет новый возлюбленный, Александр Смуров.

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Родные отцы детей, Илья Яббаров и Илья Семин, не участвуют в жизнях малышей. Роль отца мальчикам заменил Александр.

В личном блоге Алены можно найти много контента с Богданом и Святославом. В этот раз девушка вместе с сыновьями отправилась в торговый центр.

Богдан решил прокатиться на детском игрушечном автомобиле, Рапунцель засняла поездку сына.

«У меня сын водит лучше меня», - подписала видео Алена.

Рапунцель призналась, что ей не хочется выходить на связь с подписчиками и больше хочет уделять время реальной жизни.