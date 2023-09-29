Екатерина Варнава представила нового мужа, сблизившегося с ней на съемках
28 сентября в Москве состоялась премьера сериала «Безбашенная». В комедии сыграла Екатерина Варнава.
Также в дебютном проекте режиссёра Ланы Влади появились Юрий Чурсин, Евгений Цыганов и другие.
Сериал «Безбашенная» будут показывать в онлайн-кинотеатре KION с 1 октября.
Для Екатерины Варнавы роль в шоу стала первой главной. На красной дорожке актриса стояла в обнимку с экранным мужем Юрием Чурсиным.
По его словам, они знакомы были и раньше, однако подружились на съёмках сериала.
Напомним, что ранее Екатерина Варнава была вместе с режиссёром Александром Молочниковым. Однако пара рассталась в 2022 году.