Екатерина Варнава представила нового мужа, сблизившегося с ней на съемках

28 сентября в Москве состоялась премьера сериала «Безбашенная». В комедии сыграла Екатерина Варнава.

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Также в дебютном проекте режиссёра Ланы Влади появились Юрий Чурсин, Евгений Цыганов и другие.

Сериал «Безбашенная» будут показывать в онлайн-кинотеатре KION с 1 октября.

Для Екатерины Варнавы роль в шоу стала первой главной. На красной дорожке актриса стояла в обнимку с экранным мужем Юрием Чурсиным.

По его словам, они знакомы были и раньше, однако подружились на съёмках сериала.