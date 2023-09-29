Куркова пришла на открытие выставки после новости о рождении дочери

Актриса Равшана Куркова стала гостьей превью международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2023. Об «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ярмарки.

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В четверг, 28 сентября, состоялось открытие 11-й выставки международной ярмарки современного искусства. Одной из гостей вечера стала Равшана Куркова. Для выхода на публику она предпочла серую водолазу, прямые брюки в тон, ремень Chanel и часы. Завершили образ серые кроссовки. Актрисе выпрямили волосы и сделали нюдовый макияж.

Равшана Куркова 31 мая 2023 года сообщила о рождении дочери, удивив поклонников такой новостью. Актриса тщательно скрывала свое положение и только после признания поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время беременности. Звезда пока не называет имя возлюбленного, от которого родила девочку, и не отвечает на слухи в сети о личной жизни.

У Равшаны Курковой также есть сын от бизнесмена Сергея Амаряна. Актриса впервые показала мальчика, когда ему исполнился год, объяснив, что не готова была раньше делиться сокровенным моментом с публикой. Звезда рассталась с отцом ребенка, но сохранила с ним хорошие отношения и не препятствует встречам предпринимателя с Гаспаром.