Кто из звезд жертвует миллионы на благотворительность

Помощь другим стала их образом жизни.

Пока одни знаменитости покупают яхты, дома по всему миру и одевают любимых собачек в одежду модных брендов, другие решают помочь тем, кто в этом нуждается.

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Элтон Джон

В 1992 году певец был разбит после смерти Фредди Меркьюри от СПИДа, в это же время Элтон услышал историю молодого мужчины Райана Уайта, которая произвела на него неизгладимое впечатление. Парня заразили ВИЧ во время переливания крови, а после этого в городе, где он жил, Уайту объявили бойкот, его уволили с работы, не пускали в рестораны. Райан умирал в одиночестве в местной больнице. Элтон не мог остаться в стороне, он навещал юношу, а после его смерти решил основать фонд борьбы со СПИДом. Певец проводил благотворительные концерты и сам пожертвовал на борьбу с болезнью и ее изучения десятки миллионов долларов.

Джоан Роулинг

«Мама» Гарри Поттера считалась самой богатой женщиной Великобритании, на ее счету было около миллиарда долларов. Но почти 200 миллионов фунтов Джоан пожертвовала на благотворительность: она основала фонд Lumos (именно так в книгах Роулинг звучит заклинание света). Организация помогает семьям, которые решили усыновить детей с особенностями развития, а еще финансирует детские дома. Джоан продолжает жертвовать деньги по сей день, эксперты считают, что на благотворительность она потратила около 300 миллионов фунтов.

Мерил Стрип

Блистательная актриса часто говорит о том, что ей очень повезло. Она уверена, в мире множество талантливых юношей и девушек, потенциал которых не может раскрыться из-за сложных финансовых условий. Чтобы помочь таким людям, Мерил организовала несколько фондов: она оплачивает учебу в престижном американском вузе двоим студентам в год, финансирует интересные проекты по изучению культурного наследия и сохранению окружающей среды, помогает снимать первые ученические ленты тем, кто мечтает стать режиссером. Актриса признавалась, что тратит на благотворительность около миллиона долларов в год.

Майкл Дж. Фокс