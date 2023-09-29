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«Он для меня теперь вообще не существует». Слава возмущена поведением Малахова

Исполнительница не понимает, как журналисту может быть не стыдно за свои «грязные» слова.

Слава возмущена поведением Малахова
© WomanHit.ru

Певица Слава продолжает критиковать действия звездного хирурга Тимура Хайдарова, который, по ее мнению, изуродовал девушек. Теперь артистка решила пройтись и по журналисту Андрею Малахову, на шоу которого ходили ее оппоненты.

«Они играют вгрязную. Они сходили к Малахову. Он для меня теперь вообще не существует. Вся эта грязь и ложь вылилась на нас, еще и с его подачей грязной. Но бог им судья. И они уже снимают новую программу и позвали нас. Им нужны рейтинги, мы, конечно, не пойдем. Зачем нам это надо. Мы ходим по ноте закона. Эти долбо… пусть ходят по всем программам», — эмоционально высказалась знаменитость.

Слава уверена, что добро всегда побеждает зло, а она находится на стороне добра.

«И сейчас их адвокат подаст в суд на нас за слово долбо… Но вы не только они, но вы и черти, которые на стороне зла. И вам ничего не поможет, не одна передача. Андрей, тебе не стыдно? Ты знаешь меня миллионы лет, знаешь, как я делаю и что я делаю. Вот вам не стыдно, с…?» — недоумевает исполнительница.

Артистка не перестает удивляться, сколько лжи про них говорят Хайдаров и его команда. «Эти с… вставляют нам палки в колеса, имеют огромные проценты с благотворительного фонда, уродуют людей. Жена хайдаровская говорит, что мой адвокат платит девушкам деньги, чтобы они писали, что у нас происходит в нашем тг-канале, которые девочки и создали. Но это конечно чистая ложь. Я не занимаюсь благотворительностью, я занимаюсь помощью. А эти су… только врут и зарабатывают на этом», — заключила она.