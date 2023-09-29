«Он для меня теперь вообще не существует». Слава возмущена поведением Малахова
Исполнительница не понимает, как журналисту может быть не стыдно за свои «грязные» слова.
Певица Слава продолжает критиковать действия звездного хирурга Тимура Хайдарова, который, по ее мнению, изуродовал девушек. Теперь артистка решила пройтись и по журналисту Андрею Малахову, на шоу которого ходили ее оппоненты.
«Они играют вгрязную. Они сходили к Малахову. Он для меня теперь вообще не существует. Вся эта грязь и ложь вылилась на нас, еще и с его подачей грязной. Но бог им судья. И они уже снимают новую программу и позвали нас. Им нужны рейтинги, мы, конечно, не пойдем. Зачем нам это надо. Мы ходим по ноте закона. Эти долбо… пусть ходят по всем программам», — эмоционально высказалась знаменитость.
Слава уверена, что добро всегда побеждает зло, а она находится на стороне добра.
«И сейчас их адвокат подаст в суд на нас за слово долбо… Но вы не только они, но вы и черти, которые на стороне зла. И вам ничего не поможет, не одна передача. Андрей, тебе не стыдно? Ты знаешь меня миллионы лет, знаешь, как я делаю и что я делаю. Вот вам не стыдно, с…?» — недоумевает исполнительница.
Артистка не перестает удивляться, сколько лжи про них говорят Хайдаров и его команда. «Эти с… вставляют нам палки в колеса, имеют огромные проценты с благотворительного фонда, уродуют людей. Жена хайдаровская говорит, что мой адвокат платит девушкам деньги, чтобы они писали, что у нас происходит в нашем тг-канале, которые девочки и создали. Но это конечно чистая ложь. Я не занимаюсь благотворительностью, я занимаюсь помощью. А эти су… только врут и зарабатывают на этом», — заключила она.