Слава возмущена поведением Малахова

«Они играют вгрязную. Они сходили к Малахову. Он для меня теперь вообще не существует. Вся эта грязь и ложь вылилась на нас, еще и с его подачей грязной. Но бог им судья. И они уже снимают новую программу и позвали нас. Им нужны рейтинги, мы, конечно, не пойдем. Зачем нам это надо. Мы ходим по ноте закона. Эти долбо… пусть ходят по всем программам», — эмоционально высказалась знаменитость.