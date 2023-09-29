Артист Дмитрий Певцов сообщил о свадьбе дочери
Народный артист России и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов сообщил во "Вконтакте", что его приемная дочь Алена Дроздова вышла замуж.
Певцов поделился кадрами из ЗАГСа. Молодожены отпраздновали свадьбу в кругу близких.
"А у нас сегодня радость! Алена Дроздова сочеталась законным браком с Алексеем Тутубалиным. Совет да любовь!" - написал актер.
Дмитрий Певцов и его жена, актриса Ольга Дроздова, рассказали о своей приемной дочери в 2018 году. По словам артистов, Алена - очень хорошая девушка. Она была студенткой студии "Певцовътеатр" на курсе "Певчие дрозды", куда поступила в 2013 году. Дроздова предложила своей студентке Алене пожить у нее с Певцовым, когда узнала о плохих условиях проживания девушки. С тех пор они поддерживают связь, а артисты называют ее своей приемной дочерью.
"Правда, у нее есть и своя семья, мама, так что никаких документов мы официально не оформляли", - отмечала Дроздова.
Певцов и Дроздова поженились в 1994 году. В 2007-м у них родился сын Елисей.