Дмитрий Певцов сообщил о свадьбе дочери

Дмитрий Певцов и его жена, актриса Ольга Дроздова, рассказали о своей приемной дочери в 2018 году. По словам артистов, Алена - очень хорошая девушка. Она была студенткой студии "Певцовътеатр" на курсе "Певчие дрозды", куда поступила в 2013 году. Дроздова предложила своей студентке Алене пожить у нее с Певцовым, когда узнала о плохих условиях проживания девушки. С тех пор они поддерживают связь, а артисты называют ее своей приемной дочерью.