Лопес помогла Аффлеку наладить отношения с экс-супругой

В Сети появились фотографии, на которых Аффлек улыбается, находясь рядом с бывшей женой. Хотя рядом с нынешней супругой актер обычно выглядит угрюмо. Отмечалось, что Лопес пришла в ярость, увидев счастливого Бена рядом с Гарнер. Однако источник уверяет, что это не так. Он заявил, что именно певица помогла супругу наладить отношения его отношения с бывшей женой.

Также он добавил, что Лопес и Гарнер «дружелюбно относятся к друг другу», а их дети «любят друг друга». «Это действительно очень счастливый пример совместного воспитания. Сейчас все хорошо и должно быть так же в ближайшем и отдаленном будущем», — подчеркнул источник. Напомним, на протяжении десяти лет Аффлек был женат на Гарнер. У них есть трое детей: 17-летняя Вайолет, 14-летняя Серафина и 11-летний Сэмюэль. В прошлом году актер женился на Лопес. У артистки есть 15-летние двойняшки Эмма и Макс от певца Марка Энтони.