Собчак вновь заподозрили в беременности

Подписчики вновь заподозрили российскую телеведущую Ксению Собчак в беременности из-за наряда в новом выпуске «Осторожно, новости». Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пользователи сети обратили внимание на одну деталь во внешнем виде знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Наряд ужасен, но вижу комментарии насчет беременности», «Конечно, беременна. Про спагетти летом — это такой стеб от Ксюши», «Такой образ придает вам возраст», «Животик виден», «Что за платье? Не узнаю вас, Ксения», — возмущались они.