Модели Кейт и Лила Мосс вышли на публику в Нью-Йорке

Супермодель 90-х Кейт Мосс и ее дочь, модель Лила Мосс, вместе вышли на публику в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

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Кейт Мосс выбрала для выхода на публику прозрачную черную юбку, жакет и топ. Лила Мосс появилась в темных джинсах и серой толстовке на молнии от Prada.

Читатели статьи назвали 20-летнюю дочь полной копией матери. Лила Мосс — дочь Кейт Мосс и совладельца медиакомпании Dazed Media Джефферсона Хака, с которым супермодель встречалась с 2001 по 2004 год. Несмотря на то что пара распалась, родители девушки поддерживают дружеские отношения.

Сейчас Лила Мосс успешно строит карьеру модели в агентстве своей матери. В частности, в 2020 году она рекламировала весенне-летнюю коллекцию Miu Miu.