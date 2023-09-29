Блогер Светлана Бондарчук отправилась на вечеринку в топе из кожи
Телеведущая Светлана Бондарчук стала гостьей вечеринки бренда IDOL в ресторане Erwin Pavilion. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе.
54-летняя Светлана Бондарчук предпочла для вечера синие джинсы, кожаный топ и черный жакет. Образ дополнил клатч и украшения. Блогеру сделали укладку на прямые волосы и вечерний макияж. Гостями мероприятия стали Ксения Собчак, Алена Долецкая, Светлана Ходченкова и другие.
В среду, 27 сентября, Симоновский районный суд города Москвы зарегистрировал иск телеведущей Светланы Рудской (Бондарчук) к своему бывшему мужу Федору Бондарчуку. Предметом дела оказался раздел совместно нажитого имущества между супругами. Остальные детали судебного разбирательства между звездной парой неизвестны.
Бондарчук замужем за продюсером Сергеем Харченко, 15 августа 2023 года супруги сообщили о пополнении в семье. Телеведущая опубликовала в соцсетях фото с мальчиком, которого назвали Петром, и отметила, что ребенку уже полгода.