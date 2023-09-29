Светлана Бондарчук отправилась на вечеринку в топе из кожи

Телеведущая Светлана Бондарчук стала гостьей вечеринки бренда IDOL в ресторане Erwin Pavilion. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе.

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54-летняя Светлана Бондарчук предпочла для вечера синие джинсы, кожаный топ и черный жакет. Образ дополнил клатч и украшения. Блогеру сделали укладку на прямые волосы и вечерний макияж. Гостями мероприятия стали Ксения Собчак, Алена Долецкая, Светлана Ходченкова и другие.

В среду, 27 сентября, Симоновский районный суд города Москвы зарегистрировал иск телеведущей Светланы Рудской (Бондарчук) к своему бывшему мужу Федору Бондарчуку. Предметом дела оказался раздел совместно нажитого имущества между супругами. Остальные детали судебного разбирательства между звездной парой неизвестны.