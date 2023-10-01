Ивлеева опубликовала ролик, в котором неудачно поет о Криде

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик со звукозаписывающей студии, в котором она спела о Егоре Криде.

© Газета.ру

«Это Егор Кри-и-и-и-д», — исполнила девушка, протягивая длинную ноту.

После этого Ивлеева засмеялась. Телеведущая не впервый раз показывает свои вокальные таланты. Еще в 2018 году девушка призналась, что очень любит петь, «однако петь ее не любит». В том же 2018-м Ивлеева опубликовала первый трек «15 сантиметров», в который вошли отрывки из ее интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

29 сентября сообщалось, что на Ивлееву подали в суд за мат и эстетический дискомфорт. 38-летняя жительница Челябинска по имени Мария посмотрела 84 ролика Ивлеевой и осталась недовольна большим количеством мата и жаргонизмов. Она решила потребовать с блогерши миллион рублей в качестве моральной компенсации. Более того, россиянка потребовала удалить ролики Ивлеевой, чтобы те не развращали молодежь.

До этого активисты из организации «Зов народа» обратились в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой блокировать контент, пропагандирующий курение среди детей. По данным издания, причиной негодования общественников оказался контент, который публикует блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева, за что хотят привлечь по статье 16 КоАП РФ «Запрет рекламы и стимулирования продажи табака, табачных изделий или никотинсодержащей продукции...».