Плющенко купил новую машину в кредит

Фигуристу и тренеру Евгению Плющенко пришлось покупать машину в кредит. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным источника, муж продюсера Яны Рудковской приобрел для семейного пользования сильно подорожавший Mercedes-Benz V-Класс. Примерная стоимость автомобиля 15-20 миллионов рублей. Однако для покупки ему потребовалось взять кредит на 5 лет с программой кредитования — от 14% годовых. Машину оформили в залог банку.

На днях продюсер решила распродать кутюрные наряды из личного гардероба и понизила на них стоимость.

«Новая партия моих архивных вещей: Chanel, LV, Elie Saab, Fendi, Valentino по приятным ценам, а с учетом нынешнего курса просто смешным! Уже на архивной странице», — написала Рудковская.

В конце августа продюсер Яна Рудковская сообщила, что ее муж Плющенко заболел.

«В такие сложные моменты понимаешь, как важно здоровье близких, и как важно, когда твои дети так поддерживают родителей. Ведь это была детская 100% импровизация за папу», — заключила продюсер.