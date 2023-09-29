Друг Бони не заметил у нее «лисьих глазок» после пластики

«Я видел фотографии. На самом деле, нормально, но мне кажется, она ее чуть-чуть подфотошопила. Однако все хорошо. Брови поднялись, лицо… еще рано говорить об этом, потому что не прошла реабилитация. Поэтому нужно время, чтобы все это улеглось и пришло в порядок. Вика, мне кажется, знает точно, что делает», — заявил визажист в беседе с порталом Shot.