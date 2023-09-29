Друг Бони не заметил у нее «лисьих глазок» после пластики
Сердар Камбаров подчеркнул, что у Виктории довольно сильно поднялись брови.
Бизнесвумен Виктория Боня в конце августа сделала пластическую операцию. Поклонники знаменитости с нетерпением ждут, когда она покажет результат. Однако Боня показала близким, как сейчас выглядит ее лицо. Одним из таких людей стал визажист Сердар Камбаров, с которым звезда дружит уже давно. Многие подписчики Виктории думают, что ей изуродовали лицо, однако Камбаров считает наоборот.
«Я видел фотографии. На самом деле, нормально, но мне кажется, она ее чуть-чуть подфотошопила. Однако все хорошо. Брови поднялись, лицо… еще рано говорить об этом, потому что не прошла реабилитация. Поэтому нужно время, чтобы все это улеглось и пришло в порядок. Вика, мне кажется, знает точно, что делает», — заявил визажист в беседе с порталом Shot.
Также Камбаров добавил, что не увидел у бизнесвумен тех самых «лисьих глазок», как у моделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер. Друг Виктории считает, что скоро она удивит всех своим прекрасным видом.