Жена Смолова показала кольцо за 500 тысяч рублей

Жена футболиста Федора Смолова, блогер Карина Истомина показала новое кольцо на пальце. Снимком она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На черно-белом снимке Карина Истомина продемонстрировала кольцо с бриллиантами на среднем пальце. Изделие было изготовлено брендом BVLGARI, а его стоимость составляет 500 тысяч рублей. Блогер не сообщила, кто инициатор подарка, но поклонники уже успели догадаться, что ее муж, футболист Федор Смолов. До отношений с Истоминой спортсмен рассказывал, что любит делать дорогие подарки возлюбленным.

Газета.Ru

21 сентября, жена футболиста Федора Смолова, блогер Карина Истомина объявила, что впервые станет матерью. Модель опубликовала рекламное видео со съемок. Она позировала в белом топе и брюках, которые подчеркнули округлившийся живот. Пол ребенка пара пока не сообщала.

5 июня Федор Смолов и Карина Истомина объявили о том, что стали мужем и женой. Молодожены выложили в социальных сетях несколько фотографий со свадьбы.