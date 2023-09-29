Что нужно знать, если собираетесь замуж за иностранца

«В России этими условиями являются согласие будущих супругов и достижение возраста. Во многих странах эти условия схожи, но могут быть и свои особенности. В каждом конкретном случае надо смотреть законодательство соответствующего иностранного государства. Важно помнить, что в России в любом случае не получится заключить брак, в том числе и с иностранцем, если кто-то из будущих супругов в настоящее время уже состоит в другом официальном браке, или признан судом недееспособным вследствие психического расстройства. А также, если мужчина и женщина являются близкими родственниками, усыновителями и усыновленными», — отметила адвокат.