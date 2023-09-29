Что нужно знать, если собираетесь замуж за иностранца
Юрист объяснила, какие документы необходимо оформить.
При вступлении в брак с иностранцем, документы, выданные за рубежом, надо легализовать, перевести на русский язык и заверить переводы у нотариуса. Об этом рассказала юрист, адвокат Виктория Данильченко в беседе с «Газетой.ру».
«Помимо стандартных документов, будущему мужу необходимо представить подтверждение, что он не состоит в браке и нет препятствий для его заключения. Его можно получить в консульстве или посольстве страны, гражданином которого является жених. Это могут быть свидетельство, справка, выписка из реестра. А если иностранец ранее был в браке, то следует предоставить свидетельство о расторжении брака», — объяснила Виктория.
Свидетельство о регистрации брака также должно быть оформленно на русском языке. В дальнейшем его можно будет заверить у нотариуса и перевести на иностранный язык.
«Брак на территории РФ совершается в форме и в порядке, которые установлены законодательством РФ, независимо от гражданства жениха. То есть, если даже по закону страны будущего мужа-иностранца должны присутствовать свидетели, или брак должен быть заключен в религиозной форме, то при заключении брака в РФ, этого не требуется», — заявила юрист.
Помимо прочего, и жениху, и невесте необходимо соблюсти условия вступления в брак. Для каждого эти условия диктуются страной гражданства.
«В России этими условиями являются согласие будущих супругов и достижение возраста. Во многих странах эти условия схожи, но могут быть и свои особенности. В каждом конкретном случае надо смотреть законодательство соответствующего иностранного государства. Важно помнить, что в России в любом случае не получится заключить брак, в том числе и с иностранцем, если кто-то из будущих супругов в настоящее время уже состоит в другом официальном браке, или признан судом недееспособным вследствие психического расстройства. А также, если мужчина и женщина являются близкими родственниками, усыновителями и усыновленными», — отметила адвокат.