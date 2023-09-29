Екатерина Волкова гордится внуком

Екатерина Волкова души не чает в своем внуке. Актриса проводит время на даче в Подмосковье с самыми родными.

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Более года назад актриса Екатерина Волкова впервые стара бабушкой. Ее старшая дочь Валерия, проживающая в Германии, родила мальчика в середине февраля прошлого года. Интересно, что Волкова присутствовала на родах, чтобы поддержать наследницу. Екатерина признается, что этот опыт оказался сложным, но благодаря тому, что участвовала в рождении малыша, чувствует особенную связь с внуком. Она души не чает в малыше и отмечает, что он привнес в ее жизнь новые эмоции.

«Каждую свободную минутку вживаюсь в свою новую главную роль: наслаждаюсь амплуа бабули. Могу сказать быть бабушкой — невероятные чувства и эмоции нежности и любви. До слез», — говорила Екатерина.

Сейчас Екатерина Волкова проводит время на даче в Подмосковье. На участке актриса выращивает фрукты и цветы. Дочь Валерия навестила маму и привезла малыша Тимофея. Поклонникам певица показала, как проводит время с любимым внуком. Она ходит с малышом на руках и показывает плоды, которые самостоятельно вырастила. «Моя любовь. Что меня вдохновляет? Тима, например. Мы познаем мир, что может быть прекраснее», — отметила артистка.