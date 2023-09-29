Екатерина Волкова гордится внуком
Екатерина Волкова души не чает в своем внуке. Актриса проводит время на даче в Подмосковье с самыми родными.
Более года назад актриса Екатерина Волкова впервые стара бабушкой. Ее старшая дочь Валерия, проживающая в Германии, родила мальчика в середине февраля прошлого года. Интересно, что Волкова присутствовала на родах, чтобы поддержать наследницу. Екатерина признается, что этот опыт оказался сложным, но благодаря тому, что участвовала в рождении малыша, чувствует особенную связь с внуком. Она души не чает в малыше и отмечает, что он привнес в ее жизнь новые эмоции.
«Каждую свободную минутку вживаюсь в свою новую главную роль: наслаждаюсь амплуа бабули. Могу сказать быть бабушкой — невероятные чувства и эмоции нежности и любви. До слез», — говорила Екатерина.
Сейчас Екатерина Волкова проводит время на даче в Подмосковье. На участке актриса выращивает фрукты и цветы. Дочь Валерия навестила маму и привезла малыша Тимофея. Поклонникам певица показала, как проводит время с любимым внуком. Она ходит с малышом на руках и показывает плоды, которые самостоятельно вырастила. «Моя любовь. Что меня вдохновляет? Тима, например. Мы познаем мир, что может быть прекраснее», — отметила артистка.
Напомним, что Екатерина сама многодетная мама. Дочь Валерию она родила в первом браке с мужчиной по имени Алексей. Лера получила образование в Германии, где и осталась жить. Она специализированный психолог и социолог, а сейчас занимается психотерапией через танцы. В третьем браке с Эдуардом Лимоновым Волкова родила погодок — сына Богдана и дочь Александру