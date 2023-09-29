Ольга Орлова призналась в любви

Певица опубликовала романтичное фото с супругом и трогательно поздравила его со второй годовщиной свадьбы.

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Раньше Ольга Орлова не афишировала свою личную жизнь. После развода с первым супругом у артистки было несколько романов, которые заканчивались расставанием. Женщина пыталась вновь стать мамой, но пережила несколько выкидышей. В 2019 году Орлова встретила бизнесмена Валерия. Они познакомились в ресторане и инициатором стал мужчина. Валерий обратил внимание на артистку и решил действовать. Ольга обрела свое женское счастье именно в отношениях с бизнесменом.

27 сентября 2021 года возлюбленные узаконили свои отношения. Ольга и Валерий обошлись без пышного торжества. Они расписались в одном из подмосковных ЗАГСов. Накануне супруги отпраздновали вторую годовщину свадьбы. Орлова опубликовала романтичный кадр с Валерием, сделанный в Италии и адресовала ему трогательные слова. «Ровно 4 года назад мы познакомились. А 2 года назад в этот день мы расписались. И моя жизнь словно началась заново. Это стоило того, чтобы ждать так долго… Люблю», — пишет певица.