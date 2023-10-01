Поперечный о жене-вебкамщице Комиссаренко: «Не ваше собачье дело»

Комик Данила Поперечный назвал неправильной реакцию своего коллеги Славы Комиссаренко на вебкам-прошлое его жены Юлии Шашковой. Об этом блогер заявил на своем YouTube-канале.
По словам Поперечного, комик не мог не знать, что Шашкова работала в секс-индустрии, так как ее никнейм в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) «cam.woman» буквально кричит об этом.
«Человек не перестает быть человеком и не становится второго сорта, если продает фотографии себя голой, работает в вебкаме или даже занимается проституцией. <...> [Это] не ваше собачье дело», — подчеркнул блогер.
Поперечный считает, что своим публичным заявлением Комиссаренко сильнее развязал скандал вокруг ситуации.
«Наверное, на месте Славы правильнее и круче было бы послать всех. Потому что выглядит, будто этим отношениям пришел конец, потому что хейтеры его подтолкнули», — заявил блогер.
На днях Комиссаренко написал в Instagram, что не знал о вебкам-прошлом своей жены. По словам юмориста, правда вскрылась только после свадьбы, однако супруга даже после этого пыталась отрицать свою принадлежность к секс-индустрии.