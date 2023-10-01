Костенко объяснила, почему ее раздражают вопросы о поле будущего ребенка

«Кто у вас» — один из нелюбимых мной вопросов. Потому что в этот момент ты еще можешь не знать кто. От некоторых следует странная реакция: «Ну еще раз сходите»; «Ты не расстроилась?» «Ой, папа, наверное, рад»; «Судьба у вас такая»; «Может, это еще не точно», — пожаловалась Костенко.