Звезда Comedy Woman пожаловалась на «раздевающие» людей программы

Актриса и комикесса Надежда Сысоева пожаловалась в Telegram-канале на испорченный вечер из-за «раздевающей» людей программы.

Сысоева рассказала, что решила поехать на ужин в компании, с которой познакомилась летом. Она объяснила, что вечер должен был быть «многообещающим», так как она уже гуляла с этими людьми, и тогда ей было весело и комфортно. Также там присутствовал молодой человек, который ей симпатичен.

По словам Сысоевой, в один момент представители противоположного пола начали играть в приложении, которое раздевает человека и пририсовывает ему половой орган. Звезда вспомнила, как у нее пропал аппетит, когда мужчины смотрели на сгенерированные пенисы друг у друга. Также, как отметила комикесса, они «раздевали» и звезд.

Сысоева заявила, что ее друг передавал при сидящих рядом дамах за столом «нюдсы» модели Аллы Брулетовой и блогерши Вали Карнавал. Больше всего артистку поразило, когда симпатичный ей мужчина попросил сделать тоже самое с «Мисс Россией-2015» Софией Никитчук.