Мать Виктории Бони отреагировала на ее пластику

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня впервые показала матери свое лицо после пластической операции. Видео с реакцией родственницы на ее новую внешность звезда опубликовала в своем Telegram-канале.

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По словам Галины Бони, после операции у ведущей приподнялся нос, а взгляд стал выразительнее. Она также отметила, что не считает нынешний облик дочери страшным. На вопрос, нравится ли ей измененное лицо Виктории в общем, родственница звезды ответила:

«В целом, ну, ты! Главное, чтобы было тебе хорошо!»

Мать Бони добавила, что теперь ведущая выглядит моложе, однако ей необязательно было делать операцию.

«Я же тебе всегда говорила: голубушка, дорогая моя, ты у меня всегда прекрасна, тебе никуда не надо лезть! Ты всегда у меня на 25!» — сказала родственница Виктории.