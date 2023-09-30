«Никто из друзей не смеялся». Комик Абрамов — о скандале с женой

«Никто из друзей не смеялся»: комик Абрамов рассказал о скандале с женой
Не так давно комик Иван Абрамов нелестно пошутил о своей жене, скандал вокруг этой ситуации до сих пор не утихает. Многие коллеги и поклонники набросились на него с хейтом.
Сам Абрамов признался, что в семье не было конфликта по этому поводу — супруга Эльвира с юмором и достоинством восприняла его слова.
— Никто из друзей не смеялся в ситуации про жену, хотя потом мы обыграли этот момент в шоу «Игра». Нурлана это сильно веселило, он мне потом написал: «Прости, пожалуйста». Мы ведь с ними как-то ездили в Японию, он же знает, какой я муж, — сказал он во время записи YouTube-шоу Жени Медведевой «Бес комментариев».
Интервью с юмористом появилось на YouTube-канале «Макарена» еще в марте, однако тогда оно не вызвало общественного резонанса. Эффект разорвавшейся бомбы произвел несколько дней назад отрывок из видео, которое моментально разлетелось по соцсети TikTok.
В нем Абрамов говорит о своей жене и его требованиях к ней. В частности, стендапер откровенно признается, что изменит отношение к супруге, если она наберет лишний вес.