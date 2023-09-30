«Никто из друзей не смеялся». Комик Абрамов — о скандале с женой

— Никто из друзей не смеялся в ситуации про жену, хотя потом мы обыграли этот момент в шоу «Игра». Нурлана это сильно веселило, он мне потом написал: «Прости, пожалуйста». Мы ведь с ними как-то ездили в Японию, он же знает, какой я муж, — сказал он во время записи YouTube-шоу Жени Медведевой «Бес комментариев».