Асмус решила выйти на сцену после сложной операции

Российская актриса Кристина Асмус, перенесшая сложное хирургическое вмешательство, решила предстать перед публикой в период реабилитации.
На прошлой неделе российская знаменитость получила серьезную травму во время съемок в Выборге. Со сломанной ногой она попала на операционный стол, где в ее левую стопу установили титановую пластину и пять винтов. Ее состояние осложнялось высокой температурой и тошнотой. Однако, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Асмус не пожелала бросать работу. Она обратилась к поклонникам в соцсетях, заявив, что ее выступление 1 октября в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда" не отменяется. Об этом пишет издание "Дни.ру".
Как пишет издание, она приняла это непростое решение из-за нежелания подводить команду и расстраивать зрителей, так как все билеты на постановку распроданы.
– Несколько моментов скорректируем. Да, на мне будет специальный сапожок, – цитирует СМИ артистку.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что актрису Кристину Асмус вырвало во время выступления в театре.