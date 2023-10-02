Асмус решила выйти на сцену после сложной операции

На прошлой неделе российская знаменитость получила серьезную травму во время съемок в Выборге. Со сломанной ногой она попала на операционный стол, где в ее левую стопу установили титановую пластину и пять винтов. Ее состояние осложнялось высокой температурой и тошнотой. Однако, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Асмус не пожелала бросать работу. Она обратилась к поклонникам в соцсетях, заявив, что ее выступление 1 октября в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда" не отменяется. Об этом пишет издание "Дни.ру".