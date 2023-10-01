Тейлор Свифт встречается с американским футболистом: история пары

Победитель Супербоула Трэвис Келси и знаменитая певица перестали скрывать свои отношения.

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Кажется, встречаться с игроками в американский футбол стало модно.

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Вслед за российской моделью Ириной Шейк связать себя отношениями с американским футболистом решила суперзвезда поп-музыки Тейлор Свифт. Новым возлюбленным певицы стал звезда НФЛ Трэвис Келси, который долгое время добивался её внимания. Ранее Свифт встречалась с музыкантами и актёрами. Может быть, в паре со спортсменом она обретёт счастье?

«Тейлор и Трэвис тайно ходят на свидания»

Игрок команды «Канзас-Сити Чифс» и действующий победитель Супербоула Трэвис Келси добивался внимания американской сердцеедки Тейлор Свифт. В июле этого года он сообщил о своём намерении познакомиться с певицей, а после в собственном подкасте «New Heights» сообщил, что сделал «браслет дружбы» со своим номером, который хотел лично передать девушке на её концерте. Однако певица до и после выступления ни с кем не общается.

«Тейлор сохраняет свой голос, чтобы спеть все свои песни во время концерта. Но я всё равно взбесился, что не смог с ней встретиться», – заявил Келси.

Но позже ему всё же удалось пригласить поп-звезду на одну из своих игр.

«Я сказал: «Видел, как ты потрясла сцену в Arrowhead. Возможно, теперь тебе придётся прийти посмотреть, как я качаю стадион Arrowhead, и мы посмотрим, у кого это получается лучше. А дальше видно будет», – признался футболист.

В середине июля стало известно, что Трэвису удалось добиться внимания Тейлор. Анонимный источник сообщил, что звёзды теперь вместе.

«Тейлор и Трэвис тайно ходят на свидания. Она точно виделась с Келси, когда пару недель назад прилетала в Нью-Йорк», – утверждает анонимный источник.

Да и родной брат спортсмена, играющий на позиции центра в «Филадельфии Иглз» Джейсон Келси, говорил, что слухи об их романе правдивы.

«Никто не знает, что происходит, особенно когда мой брат Джейсон в прямом эфире об этом говорит. Этот парень смешной, он просто не может остаться в стороне от чёртовых заголовков», – отвечал на слова брата сам Трэвис.

Звёзды обнародовали отношения на матче

Слухи официально подтвердились 24 сентября. Тейлор Свифт была замечена на матче Келси. «Канзас-Сити Чифс» играли в гостях с «Чикаго Беарз» и одержали разгромную победу со счётом 41:10. Никто уже не сомневался, что поп-звезда приехала на игру ради Трэвиса. Она была одета в форму его команды и находилась в одном ложе с матерью Келси, Донной. А когда Трэвису удалось забить тачдаун в третьей четверти, Свифт не скрывала своих эмоций.

Кстати, товарищи по команде знали о том, что возлюбленная Трэвиса находится на стадионе, и активно помогали ему отличиться. Недаром и друзья Свифт отмечают, что Келси покорил сердце девушки своей настойчивостью.

После игры парочка вместе покинула стадион и направились в ресторан Prime Social Rooftop. Тейлор оплатила счета других гостей и попросила их уйти, чтобы знаменитости смогли поужинать в приватной обстановке.

Нас ждёт новый трек?

У Келси в карьере и так всё было в полном порядке, но после того, как всем стало известно, что он встречается с Тейлор Свифт, стало ещё лучше. Армия его фанатов явно пополнилась поклонниками и поклонницами певицы.

Ну а что до самой Тейлор, то никто не может подсчитать, какой это по очереди её роман. Говорят, последние отношения закончились в апреле, потом была интрижка до июня, а уже в июле за поп-звездой начал ухаживать Келси.